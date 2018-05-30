Сінгапурська авіакомпанія запустить восени найдовший маршрут у світі

Авіалайнери долатимуть відстань між аеропортами в 16700 км за 18 годин 45 хвилин.

Singapore Airlines запустить прямий безпосадочний рейс між Сінгапуром і аеропортом Нью-Йорка Ньюарк, який стане найдовшим у світі.

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Для цього маршруту, запуск якого відбудеться 11 жовтня, авіаперевізник замовив спеціальну модифікацію літака Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) надвеликої дальності. Всього компанія має намір отримати сім літаків цього типу до кінця 2018 року, передає avianews.com.

Авіалайнери будуть долати відстань між аеропортами в 16700 км за 18 годин 45 хвилин.

На маршруті Сінгапур-Нью-Йорк Singapore Airlines буде використовувати літаки в спеціальній компонуванні. У той час як звичайні Airbus A350-900 авіакомпанії мають 253 крісла у салоні, Airbus A350-900 ULR будуть літати у 2-класному компонуванні на 161 місце: 67 крісел буде розміщено в бізнес-класі і 94 крісла - в преміальному економічному класі. Звичайний економічний клас в літаку не передбачено.

Зараз Singapore Airlines обслуговує цей маршрут з щоденною частотою з проміжною посадкою у Франкфурті. Безпересадочні рейси на Airbus A350-900 ULR спочатку будуть виконуватися тричі на тиждень, а після отримання додаткового літака з 18 жовтня будуть переведені на щоденний режим.

Раніше безпосадочні рейси Сінгапур-Нью-Йорк Singapore Airlines здійснювала до 2013 року на літаках Airbus A340-500. Польоти були припинені після повернення даних повітряних суден їх виробнику - Airbus.

Надалі Singapore Airlines планує задіяти Airbus A350-900 ULR для відкриття прямих рейсів з Сінгапуру в Лос-Анджелес. В даний час компанія літає на даному маршруті з проміжними посадками в Сеулі і Токіо.