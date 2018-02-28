Кількість безвізових для українців країн досягла рекордної позначки

За 2017 рік Україна піднялася у рейтингу, показавши найбільш помітний ріст мобільності в світі. Зараз українцям відкритий безвізовий доступ до 118 країн.

В оновленому Індексі паспортів багато держав на сьогоднішній день поліпшили показники безвізового доступу в інші країни світу.

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Паспорт громадянина Німеччини, який кілька років поспіль незмінно залишався найбільш мобільним у світі, в лютому 2018 року потіснили Сінгапур і Японія, вийшовши на перше місце в рейтингу. У цих двох країн рекордний показник - безвізовий доступ до 180 країн. Німеччина опустилася на 2-е місце, хоча і поліпшила свої показники. Громадяни Німеччини можуть відвідувати без віз 179 країн світу (177 на початку січня 2018 року). Третє місце розділили Данія, Італія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, повідомляє Henley&Partners.

За два місяці 2018 року Україна додала до списку безвізових країн чотири держав (Руанда, ОАЕ, Ніуе, Теркс і Кайкос) , перемістившись таким чином на 42-е місце. За рік Україна піднялася на 16 позицій в рейтингу, показавши найбільш помітний ріст мобільності в світі. Зараз українцям відкритий безвізовий доступ до 118 країн.

Росія піднялася на три позиції в Індексі паспортів, і зараз займає 45-е місце в світі з безвізовим доступом до 114 країн. З початку року Казахстан поліпшив свій показник на дві країни (всього 73 країн), Грузія – на одну країну (всього 100 країн).

Мальта і Кіпр, які пропонують програми отримання громадянства через інвестиції, також піднялися в рейтингу. Громадяни Мальти отримали безвізовий доступ до 173 країни світу (169 країн в січні), Кіпру – 163 країни (159 країн в січні). Карибські країни з інвестиційними програмами показали поліпшення результатів, додавши до списку безвізових країн від двох до п'яти держав.