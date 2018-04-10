На Мальті автобус із туристами потрапив у ДТП: 2 загиблих, 6 в критичному стані (фото)

04:13, 10 квітня 2018
Світ
556
Постраждала тільки верхня частина автобуса / REUTERS

Про це повідомляє Times of Malta.

Читайте такожВ Індії шкільний автобус впав у прірву: загинули щонайменше 27 дітей (фото)

"На місці події загинули 62-річний бельгієць і 37-річна іспанка. Шість туристів в критичному стані, 44 отримали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Із шести постраждалих, які перебувають у критичному стані - троє британців: двоє хлопчиків у віці від шести до восьми років, і 44-річний чоловік. Три інших - німкеня, італійка і чоловік, чия національність ще не визначена.

Всі пасажири є іноземцями, крім 24-річного водія. За даними поліції, це була його перша зміна роботи з моменту повернення на роботу, яку він залишив минулого літа.

Автобус потрапив в аварію / REUTERS

Відзначається, що автобус міг зачепити гілки дерев, оскільки вони могли знаходитися нижче звичайного через пошкодження внаслідок сильних вітрів напередодні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в штаті Нью-Йорк у США автобус, що перевозив школярів у віці 16-18 років, врізався в проліт естакади, в результаті чого постраждали понад 40 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#автобус#Мальта#туристи