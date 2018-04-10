На Мальті автобус із туристами потрапив у ДТП: 2 загиблих, 6 в критичному стані (фото)

Автобус міг зачепити гілки дерев, оскільки вони могли знаходитися нижче звичайного через пошкодження внаслідок сильних вітрів напередодні.

На Мальті двоповерховий туристичний автобус із відкритим верхом зачепив гілки дерев, в результаті чого 2 туриста загинули, 6 перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє Times of Malta.

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"На місці події загинули 62-річний бельгієць і 37-річна іспанка. Шість туристів в критичному стані, 44 отримали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Із шести постраждалих, які перебувають у критичному стані - троє британців: двоє хлопчиків у віці від шести до восьми років, і 44-річний чоловік. Три інших - німкеня, італійка і чоловік, чия національність ще не визначена.

Всі пасажири є іноземцями, крім 24-річного водія. За даними поліції, це була його перша зміна роботи з моменту повернення на роботу, яку він залишив минулого літа.

Відзначається, що автобус міг зачепити гілки дерев, оскільки вони могли знаходитися нижче звичайного через пошкодження внаслідок сильних вітрів напередодні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в штаті Нью-Йорк у США автобус, що перевозив школярів у віці 16-18 років, врізався в проліт естакади, в результаті чого постраждали понад 40 осіб.