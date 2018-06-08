Бажання зробити гарне фото змусило корейську туристку шість днів виживати в австралійському нацпарку (відео)

Туристка з Кореї дивом вижила після падіння до яру.

Корейська туристка виживала без їжі протягом шести днів після падіння в яр у Австралійському національному парку.

Читайте такожТурист звалився із 15-метрового водоспаду при спробі зробити вдале селфі (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка хотіла зробити якомога кращу світлину, але не втрималася і впала.

Кілька годин вона провела без свідомості, а потім спромоглася через хащі вибратися до водоспаду, де могла пити воду. Там вона провела шість днів, поки її не знайшли рятувальники.

Супутники туристки повідомили про її зникнення лише за кілька днів і врешті-решт її знайшов рятувальний гелікоптер. Туристка відбулася незначними травмами. Втім, її все одно забрали до лікарні.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, бажання зробити гарне фото чи селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі серез туристів.