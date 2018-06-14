Україна відкриє вісім візових центрів в Росії та у десятках міст по всьому світу

Безпосереднє прийняття рішень про оформлення віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України.

Українська сторона відкриває низку нових візових центрів за кордоном задля підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які планують відвідати Україну.

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Як повідомляє у Facebook Департамент консульської служби МЗС України, нові центри почнуть роботу у період з 15 червня до 1 серпня. Установи будуть надавати послуги у сфері прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.

Наводиться також географія розташування 56 нових візових центрів у містах по всьому світу:

м.Алжир (Алжир), м.Луанда (Ангола), м.Дакка (Бангладеш), м.Ханой, м.Хошимін (В’єтнам), м.Аккра (Гана), м.Аддис-Абеба (Ефіопія), м.Каїр (Єгипет), м.Хараре (Зімбабве), м.Бенґалуру, м.Делі, м.Калькутта, м.Мумбай, м.Ченнай (Індія), м.Джакарта (Індонезія), м.Багдад, м.Ербіль (Ірак), м.Тегеран (Іран), м.Амман (Йорданія), м.Яунде (Камерун),

м.Найробі (Кенія), м.Пекін, м.Гуанчжоу, м.Шанхай (Китай), м.Ель-Кувейт (Кувейт), м.Кіншаса (ДР Конго), м.Абіджан (Кот-д’Івуар), м.Бейрут (Ліван), м.Куала-Лумпур (Малайзія), м.Рабат (Марокко), м.Абуджа (Нігерія), м.Абу-Дабі, м.Дубай (ОАЕ), м.Ісламабад, м.Карачі, м.Лахор (Пакистан), м.Кейптаун, м.Преторія (Південна Африка),

м.Єкатеринбург, м.Казань, м.Калінінград, м.Москва, м.Новосибірськ, м.Ростов-на-Дону, м.Самара, м.Санкт-Петербург (РФ), м.Ер-Ріяд, м.Джедда (Саудівська Аравія), м.Дакар (Сенегал), м.Туніс (Туніс), м.Анкара, м.Стамбул, м.Ізмір (Туреччина), м.Кампала (Уганда), м.Маніла (Філіппіни), м.Коломбо (Шрі-Ланка).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

5 квітня повідомлялось, що Україна оформила перші електронні візи для іноземців. Перші такі візи видані у Таїланді та Малайзії.