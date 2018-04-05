Україна оформила перші електронні візи для іноземців

Перші візи видані у Таїланді та Малайзії.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про оформлення перших електронних віз для іноземців, які бажають відвідати Україну.

Про це у мікроблозі Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську електронну візу громадянинові Таїланду. З тестового режиму переходимо в повний робочий», - повідомив Клімкін.

Раніше МЗС в Twitter поінформувало про оформлення першої електронної візи в Малайзії.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Департамент консульської служби МЗС України повідомив про початок оформлення електронних віз для в’їзду в Україну для громадян 46 країн світу.

До цих держав належать: Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

У відомстві зауважили, що було розроблено максимально спрощений процес отримання е-візи, який також дозволяє здійснювати ефективний міграційний контроль.

Для оформлення е-візи необхідно здійснити кілька простих кроків, не виходячи з дому: заповнити анкету онлайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.

Час оформлення віз становить до 9 робочих днів, а вартість - 65 дол. Віза є разовою та діє до 30 днів.