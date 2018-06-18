Пасажири, що застрягли в аеропорту "Київ", нарешті вилетіли до Батумі

При цьому в авіакомпанії YаnАіr, рейси якої і були затримані, попередили, що у зв'язку з затримкою ранкового рейсу очікується затримка пов'язаних рейсів.

Затриманий рейс авіакомпанії YаnАіr, який повинен був вилетіти 18 червня 2018 року о 8:45 з аеропорту «Київ» ім. В. Сікорського в Батумі (Грузія), вилетів в 13:40.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

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Також в авіакомпанії повідомили, що у зв'язку з затримкою ранкового рейсу, очікується затримка пов'язаних рейсів.

«Тільки ті, які сьогодні в ланцюжку (Харків - Батумі)», - повідомили в авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 17 червня ще один рейс авіакомпанії YаnАіr до Грузії - Тбілісі - затримали на 14 годин. Причиною затримки в авіакомпанії назвали необхідність "забрати людей з Тель-Авіва". Сьогодні вранці стало відомо, що рейс до Батумі також не може вилетіти вчасно.

При цьому в аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського повідомили, що, крім рейсів компанії YаnАіr, інші рейси виконуються згідно з графіком, а затримка рейсу компанії YаnАіr була пов'язана з технічними причинами.