В аеропорту Дубая для транзитних пасажирів запустили віртуальні екскурсії по емірату

Інтерактивна цифрова інсталяція якраз призначена для транзитних пасажирів і містить контент про туристичні продукти Дубаю вісьмома мовами.

Інсталяція під назвою MyDubai Experience встановлена в Терміналі 3 Дубайського міжнародного аеропорту і запрошує транзитних пасажирів на віртуальну екскурсію по емірату.

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В минулому році міжнародний авиахаб Дубая обслужив 89 млн пасажирів, з них 70 млн подорожували транзитом, передають russianemirates.com.

Уряд ОАЕ оголосив про низку ініціатив для туристів: так, транзитні туристи будуть звільнені від візових зборів на дві доби, 96-годинне перебування в ОАЕ обійдеться всього в 50 дирхамів.

Інтерактивна цифрова інсталяція якраз і призначена для транзитних пасажирів і містить контент про туристичні продукти Дубаю вісьмома мовами. Пасажири зможуть зареєструватися і скласти для себе програму перебування на два дні за інтересами і одночасно з цим взяти участь в лотереї та виграти канікули в еміраті.

Надалі тут з'являться дві фотобудки, в яких пасажири зможуть фотографуватися і накладати фільтри, а значить – і розмістити спогади про приємні моменти в соціальних мережах. Таким чином, мільйони пасажирів надихнуться на повернення до Дубаю, вважають в Dubai Tourism.