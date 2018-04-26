У дьюті-фрі аеропорту Дубаю продано найдорожчий віскі в історії (фото)

В аеропорту Дубаю продані дві пляшки алкоголю на загальну суму $1,2 млн.

Магазин безмитної торгівлі Le Clos, розташований в аеропорту Дубаю, продав дві вінтажні пляшки віскі на загальну суму 4,4 млн дирхамів ($1,2 млн), що є абсолютним рекордом вартості алкоголю.

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Дві надзвичайно рідкісні пляшки The Macallan 1926 з наклейками, намальованими художниками Пітером Блейком і Валеріо Адамі, були придбані невідомим колекціонером на цьому тижні, передає Lovin Dubai.

The Macallan 1926 – один з найдорожчих віскі, його розлили в пляшки в 1986 році, а до цього він знаходився у бочці.