Лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з Києва до Польщі

Перші рейси в польський Бидгощ заплановані з 31 жовтня, а ціна квитка стартує від 22 євро.

Один із найбільших європейських лоукостерів авіакомпанія Ryanair запустить рейс із Києва до польського Бидгоща.

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Про це йдеться в системі бронювання перевізника.

Перші рейси заплановані з 31 жовтня, а ціна квитка стартує від 22 євро.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і генеральний директор аеропорту "Львів" підписали контракт про умови обслуговування Ryanair у цих аеропортах.

Президент України Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair із жовтня відкриє 15 рейсів із України: 10 рейсів із Києва, і 5 рейсів зі Львова з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

У інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Ryanair планує в період зимової навігації, яка починається з кінця жовтня, додати рейси з України до раніше запланованих 15 рейсів.

Варто відзначити, що гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявляв, що Ryanair запустила продаж квитків без узгодження з аеропортом "Бориспіль" часу для обслуговування в терміналі. Пізніше заступник гендиректора "Борисполя" Євген Дихне повідомив, що аеропорт підтвердив слоти (часові проміжки вильоту і прильоту) лоукост Ryanair лише для єдиного маршруту до Берліна.