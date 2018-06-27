Air Astana з липня літатиме з Києва до Астани і назад щодня

Казахстанська авіакомпанія вирішила частіше літати в Україну.

Казахстанський авіаперевізник Air Astana з 1 липня 2018 року переведе рейси Київ-Астана на щоденний режим виконання.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на українське представництво авіакомпанії.

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Зазначається, що на даний момент авіакомпанія виконує польоти за маршрутом п'ять разів на тиждень: по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях і суботах. Таким чином, додаткові рейси будуть введені по вівторках і неділях. Продаж квитків на них вже відкрито.

Також авіакомпанія літає до Києва з Алмати 10 разів на тиждень і пропонує квитки в міста Азії зі стикуванням в Алмати або Астані. Обидва рейси в Києві обслуговуються в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також сьогодні стало відомо, що Turkish Airlines збільшує кількість рейсів між Стамбулом і Одесою.