Turkish Airlines збільшує кількість рейсів між Стамбулом і Одесою

Так, з Одеси авіакомпанія вилітатиме о 10:25 і 21:40, а зі Стамбула о 07:55 і 19:10.

Авіакомпанія Turkish Airlines, базовий перевізник Туреччини, з 1 липня збільшить кількість прямих рейсів між Стамбулом і Одесою з 11 до 14 рейсів на тиждень.

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Згідно з повідомленням прес-служби авіакомпанії, рейси до Одеси виконуватимуться 14 разів на тиждень щоденно.

Так, з Одеси авіакомпанія вилітатиме о 10:25 і 21:40, а зі Стамбула о 07:55 і 19:10.

У прес-службі також зазначили, що польотна сітка авіакомпанії Turkish Airlines в Україні включає Київ, Одесу, Львів, Запоріжжя, Херсон та Харків.

Як повідомляв УНІАН, у квітні віце-президент Turkish Airlines з продажу в Східній Європі і Балканському регіоні Емре Меневше заявив, що авіакомпанія має намір збільшити частоту рейсів на діючих маршрутах Одеса-Стамбул і Київ-Стамбул у разі остаточної домовленості між адміністраціями цивільної авіації України і Туреччини.

Довідка УНІАН. Turkish Airlines - флагманський перевізник Туреччини, що базується в Стамбулі. Здійснює регулярні рейси до 255 іноземних і 49 внутрішніх аеропортів у Європі, Азії, Африці та Америці.

В Україні авіакомпанія працює з 1993 року.