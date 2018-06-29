Відсьогодні між Україною та Антигуа і Барбудою діє безвізовий режим

Безвіз діє, якщо тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У п'ятницю, 29 червня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України. В МЗС зазначали, що відповідна угода була підписана 5 лютого 2018 року у Вашингтоні.

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"Відповідно до положень Угоди, громадяни України, які мають дійсні проїзні документи, в’їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йшлося в повідомленні.

Утім, якщо тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці мають отримати візу в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в’їздом на її територію

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України затвердив угоди з урядами Катару та острівної держави Антигуа і Барбуда про взаємне скасування візових вимог.