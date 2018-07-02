Українцям, що "застрягли" в Тунісі, пообіцяли відшкодувати додаткові видатки на готель

Українські дипломати будуть перебувати в місті Монастір доти, поки останній з 860 "застряглих" туристів не вилетить до України.

Туристичний оператор «Оазис» обіцяє українським туристам, які змушені були залишитися в Тунісі через скасування авіакомпанією Bravo Airways рейсів на повернення додому, компенсувати витрати за проживання у цій країні.

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Як йдеться в повідомленні посольства України в Тунісі в соціальній мережі Facebook, сьогодні триває відправка на батьківщину українських громадян, які перебували в Тунісі з туристичною метою та не повернулися вчасно в Україну.

"Наразі консульський співробітник посольства і почесний консул України в місті Сус знаходяться в аеропорту міста Монастір для координації дій у питаннях відправки українських туристів додому. Перший літак з 172 пасажирами на борту вилетів з Тунісу о 13.20 за київським часом, його прибуття до аеропорту «Жуляни» планується орієнтовно о 17.00. Всього 2-3 липня ц. р. планується здійснити 5 рейсів", - йдеться в повідомленні.

"Незважаючи на відомі труднощі з поселенням наших співвітчизників у готелях на період очікування повернення на Батьківщину та тривалі затримки із заселенням в номери, за інформацією дипмісії, в результаті скоординованих з туристичними агентами зусиль українських дипломатів, вдалося досягти того, що жоден з українських туристів не ночував на вулиці", - йдеться у повідомленні.

"Туроператор «Оазис» запевнив посольство, що туристам, які продовжили проживання в готелях за власний рахунок, у разі звернення до компанії та пред’явлення відповідних рахунків з готелів буде компенсовано згадані витрати. Туристична компанія також готова розглянути всі інші претензії українських туристів щодо якості наданих/не наданих послуг у відповідності до укладених угод", - наголошується у повідомленні.

Українські дипломати перебуватимуть у м. Монастір до того часу, поки останній з 860 туристів не відлетить в Україну.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які «застрягли» в аеропорту Тунісу.

Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Зокрема, авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів тим, що туроператор OASIS упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.