Перший пішов: з Тунісу вилетів літак з "застряглими" українськими туристами

Повернення усіх українських туристів очікується впродовж 2-3 липня.

З Тунісу вилетів один з п'яти літаків, які повинні повернути додому українських туристів, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.

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Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у "Твіттері".

"О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому", - повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір ім. Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які «застрягли» в аеропорту Тунісу.

Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Зокрема, авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів тим, що туроператор Oasis упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.