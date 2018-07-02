Українські туристи «застрягли» ще й на Мальорці – рейс з Іспанії до України скасовано

Станом на 16:30 пасажирам почали повертати багаж та організовувати поселення в готелях.

Українці, що відпочивали на острові Мальорка в Іспанії не змогли своєчасно вилетіти додому. Вивізний рейс їм пообіцяли організувати лише 3 липня.

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на одну з пасажирок – Валерію Сіру, українські туристи перебувають в аеропорті міста Пальма-де-Мальорка від 5 ранку 2 липня. Тури пасажири купували в турагентстві Join Up, рейс мала здійснювати українська авіакомпанія YanAir.

За словами Валерії Сірої, їхній літак мав відлетіти ще увечері 1 липня, проте турагент повідомив їм про перенесення рейсу на ранок. У готелі Валерії повідомили, що у зв'язку з перенесенням рейсу вони з чоловіком можуть залишитися у номері до наступного ранку. Проте не всім пасажирам так само пощастило, каже жінка.

"Деякі інші пасажири кажуть, що їх виселили в обід, і вони до 5-ї ранку чекали, тому що в їхньому готелі не було місць", - зауважила Валерія.

Прибувши в аеропорт, туристи здали багаж, пройшли реєстрацію та митний контроль, але застрягли у транзитній зоні.

"Тут є, де сидіти, дуже комфортно. Є і кафе, і магазини з бутербродами, але в аеропорту все дорого. Півлітрова пляшка води коштує майже 2 євро. Жодної інформації щодо розселення чи хоча б щодо води і їжі ніхто нам не надає. Інші пасажири зв'язуються зі своїми турагентами, але всі надають різну інформацію", - розповіла Валерія.

Близько обіду один з турагентів повідомив пасажирам, що тільки наступного дня, 3 липня, туроператор здійснить вивізний рейс із Пальми-де-Мальорки. Також туристам пообіцяли житло і харчування.

Цю інформацію журналістам підтвердила прес-секретар Join Up Катерина Резніченко. Вона також пояснила, що туроператор не має доступу до транзитної зони, де перебували пасажири, тож їхнє харчування та надання води там мала би забезпечити авіакомпанія.

Станом на 16:30 пасажирам почали повертати багаж та організовувати поселення в готелях.

Крім того, у Join Up пояснили затримку рейсу технічними проблемами авіакомпанії YanAir. Як і інша авіакомпанія - Bravo Airways - вона часто повідомляє про технічні несправності літаків і має регулярні затримки рейсів. У зв'язку з цим у Join Up повідомили про рішення скоротити політну програму у напрямку Іспанія, що дозволить "знизити навантаження на флот авіакомпаній і вирівняти подальший розклад рейсів".

"Будуть зняті вильоти до Барселони із Запоріжжя (з 4 липня), із Львова (з 9 липня) та з Одеси (з 14 липня). Виліт із Києва до Тенеріфе тепер здійснюватиметься 1 раз на 10-11 днів. Польотна програма до Пальми-де-Майорки знімається повністю з 2 липня", - йдеться у повідомленні, яке отримали турагенти, що співпрацюють з Join Up.

Повідомляється також, що туристи, які забронювали відпочинок в Іспанії з вилітом з регіонів, можуть анулювати заявки з повним поверненням вартості або перебронювати тур на інший напрямок.

Зв'язатися з представниками житомирської авіакомпанії YanAir наразі не вдалося. Номери, представлені на сайті компанії, як стверджується, не відповідають.

Як повідомляв УНІАН, декілька сотень українських туристів з 27 червня не могли вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишилась в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус. Пасажири стверджували, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які «застрягли» в аеропорту Тунісу. Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Сьогодні українців все ж почали повертати з Тунісу додому. Вдень до України вилетів перший із пяти літаків.