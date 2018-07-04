У Конотопі відсвяткують річницю перемоги Виговського над московським військом та проведуть фестиваль сала

На гостей фестивалю "Конотопська битва" чекають козацькі розваги, майстер-класи, катання на конях, патріотична концертна програма та фестиваль сала.

У місті Конотоп та в селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області із 7 по 9 липня пройде Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Конотопська битва», приурочений до 359-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського над московським військом у Конотопській битві 1659 року у ході російсько-української війни 1658-1659 років. Війна закінчилася укладанням Переяславських статей, що встановлювали над козацькою Україною московський протекторат.

Про це УНІАН повідомили в управлінні культури Сумської облдержадміністрації.

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Програмою заходу передбачена святкова хода учасників урочистостей та козацьких громадських об’єднань, посвята в козаки, робота музею під відкритим небом «І оживає козацька сива давнина», виступи оркестрів, фольклорний етно-батл, фестиваль вуличної їжі та святкова торгівля, виставка-інсталяція «Туристичні перлини Конотопщини», велосипедне ралі «Дорогами козацької слави», виступ козаків Прилуцького козацького полку, кінне шоу козаків Соколиного Хутора, козацькі розваги, катання на конях, святкова патріотична концертна програма творчих колективів Сумщини, майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, концерт виконавців української пісні тощо.

Також у рамках фестивалю пройдуть науково-історична конференція - «круглий стіл» «Конотопська битва - шлях до самовизначення» за участі істориків, науковців та краєзнавців, історичний квест «Шляхами Конотопської битви», а також фестиваль сала «З любов’ю до сала».

Свято розпочнеться 7 липня о 10.00 біля пам’ятного знаку «Шаблі», що на в’їзді в с. Шаповалівка. Вхід на всі заходи - вільний.

Як повідомляв УНІАН, у Карпатах наприкінці липня відбудеться традиційний гуцульський фестиваль.