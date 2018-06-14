У Карпатах наприкінці липня відбудеться традиційний гуцульський фестиваль

Гостей будуть дивувати серією майстер-класів, концертами народних виконавців, смачними гуцульськими стравами.

У цьому році XXV Міжнародний гуцульський фестиваль традиційно пройде 21-29 липня в місті-курорті Яремче та інших містечках Карпат. Гостей будуть дивувати серією майстер-класів, концертами народних виконавців, смачними гуцульськими стравами.

Гостей приймає й розміщує один з найпопулярніших і комфортних готелів Карпат - Romantik Spa Hotel в курортному місті Яремче.

Протягом усього фестивалю гості зможуть дегустувати колоритні страви гуцульської кухні - грибну юшку, гуцульський борщ і голубці, росівницю, бануш, кулешу та інші. А також спробувати медовуху, побувати на фестивалі карпатського пива, і привезти додому пляшечку місцевого вина.

Для всіх любителів весільного таїнства будуть показані театралізовані фрагменти традиційного гуцульського весілля. Гості зможуть взяти участь в народних обрядах - підготовці нареченої до весілля, плетінні весільних вінків і танці з деревцем.

Всі гості фестивалю зможуть самостійно виготовити пам'ятні сувеніри, адже в програмі фестивалю майстер-класи з виготовлення бартки (топірець карпатських горян), виробів з сиру, легендарних жіночих прикрас - згарди, лучки, силінки, а також - розпис кераміки в гуцульському стилі й багато іншого.

Учасники фестивалю зможуть зануритися у світ народного танцю і навчитися танцювати традиційний танець «Аркан». Також буде можливість самостійно підкувати коня і навчитися управляти батогом. І це далеко не всі розваги, які приготували організатори ювілейного фестивалю, адже найцікавіше залишається сюрпризом.

Як відзначали учасники колишніх фестивалів: «Чого тільки карпатське повітря вартує, вже не кажучи про можливість «доторкнутися» до традицій та обрядів гуцулів!».