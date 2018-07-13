Музей щасливого порятунку: тайська влада визначилася з долею печери, де 2,5 тижні просиділи юні футболісти з тренером (відео)

Експозиція розповідатиме, як відбувалися пошуки та сама рятувальна операція.

Тайська влада вирішила перетворити печеру Тхам Луанг, де 2,5 тижні прожила японська підліткова футбольна команда з тренером, на музейний комплекс.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, експозиція розповідатиме, як відбувалися пошуки та сама рятувальна операція. Чиновники планують, що завдяки цій історії з щасливим фіналом, нерозвинений в туристичному плані регіон стане однією з найцікавіших туристичних принад.

Поки що невідомо, чи працюватиме музей цілий рік, адже з червня по жовтень у Таїланді сезон дощів. Наразі ж печеру закрито, там планують встановити попереджувальні знаки для відвідувачів.

До речі, напередодні одразу дві голлівудські кінокомпанії заявили про плани зняти фільм про дитячу футбольну команду, що опинился в пастці в печері на 2,5 тижні, та їхніх рятівників.

Як повідомляв УНІАН, 12 підлітків з японської футбольної команди та їхній тренер зникли 23 червня 2018 року. Коли вони були на екскурсії в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група опинилася відрізана від виходу. Через десять днів їх знайшли, однак не змогли одразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їхнього тренера почалася 8 липня і завершилася 10 липня. В ній приймали участь рятувальники, волонтери та дайвери з усього світу, в тому числі двоє українців.