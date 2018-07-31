З Харкова до Лондона за 609 грн: Wizz Air оголосив про запуск нового маршруту з України

Перший рейс Wizz Air з Харкова до Лондона планується відправити 30 жовтня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нового маршруту з Харкова до Лондона.

Як повідомляється на офіційній сторінці авіакомпанії в Facebook, два нових маршрути з лондонського аеропорту London Luton будуть запущені до українского Харкова та португальського року у 2018 році.

При цьому на сайті Wizz Air перші квитки на рейси Харків (HRK) - Лондон Лутон (LTN) доступні починаючи з 30 жовтня 2018 року. Найдешевші квитки коштують 609 грн. Виконуватимуться такі рейси з Харкова до Лондона і назад тричі на тиждень: по вівторках, четвергах та суботах.

Водночас на сайті зазначається, що цей маршрут ще вимагає затвердження регулятивними органами.

Зазначимо, також наразі Wizz Air виконує рейси з Харкова до австрійського Відня, німецького Дортмунда та польського Катовіце. Водночас до Лондона з України можна полетіти літаками Wizz Air з Києва та Львова.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Wizz Air запровадив нові правила перевезення ручної поклажі в салоні літака.