Через землетрус в Індонезії МЗС дало поради українським туристам, які збираються туди їхати

В МЗС дали розгонруті поради, як діяти на випадок загрозливої ситуації, пов'язаної з землетрусом.

Міністерство закордонних справ (МЗС) радить українцям уважно відслідковувати розвиток сейсмологічної ситуації в разі відвідування Індонезії.

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Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС у зв'язку з землетрусом і сейсмічною активністю в Індонезії. "У зв'язку з потужним землетрусом, який стався 5 серпня 2018 року на острові Ломбок та збереженням ймовірності подальших поштовхів у деяких районах Індонезії, Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам, які перебувають на територіях, де зберігається сейсмічна загроза (на островах Ломбок та Балі), або планують їх відвідати, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Індонезії про розвиток сейсмологічної ситуації", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, для особистої безпеки громадянам рекомендується керуватися низкою практичних порад.

Зокрема, якщо під час поштовхів громадяни перебувають у будівлі, її необхідно якомога швидше залишити, не користуючись ліфтами; триматися на безпечній відстані від висотних будівель, не перебувати під лініями електропередач, деревами, комунікаціями, мостами та шляхопроводами; постійно зберігати при собі документи та кошти, мати напоготові найбільш необхідні речі (ліки, продукти харчування, засоби гігієни), щоб мати змогу швидко залишити приміщення; неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, командирів рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха та перебувати у безпечному місці, пересуватися тільки перевіреними маршрутами (в жодному разі не наодинці) та враховувати погодні умови і їх прогноз.

Також, для оперативності в комунікації МЗС пропонує скористатися розробленим Міністерством закордонних справ додатком «ДРУГ» – Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон http://friend.mfa.gov.ua/#/ .

В МЗС радять у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію у зв’язку із землетрусом невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Індонезія на телефон “гарячої лінії” +628788-489-0918, електронну пошту emb_id@mfa.gov.ua або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57, електронну пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня о 18.46 за місцевим часом на острові Ломбок (Індонезія) стався землетрус магнітудою 6,9 за шкалою Ріхтера. За наявною в українських дипломатів інформацією, в результаті стихійного лиха загинула 91 особа, близько 200 дістали ушкодження. Інформації щодо громадянства загиблих і постраждалих наразі немає. Посольство України підтримує оперативний контакт з рятувальними службами та кризовим центром.