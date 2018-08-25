Символ Ріо-де Жанейро підсвітили кольорами українського прапора (фото)
15:17, 25 серпня 2018Новини туризму
215 0
38-метрова статуя Ісуса Христа вже п'ятий рік поспіль підсвічується жовто-блакитним з нагоди Дня Незалежності України.
Статую Ісуса у Ріо-де-Жанейро підсвітили жовто-блакитним / фото Facebook
Головний символ бразильського міста Ріо-де-Жанейро - 38-метрову статую Ісуса Христа - підсвітили кольорами ураїнського прапора на честь Дня Незалежності України.
Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили на офіційній сторінці посольства України в Бразилії.
"З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії - Дня української громади, на прохання Посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро - статуя Христа Іскупителя освітлена в українські кольори", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, лідери іноземних держав привітали українців з Днем Незалежності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Дня Незалежності