Символ Ріо-де Жанейро підсвітили кольорами українського прапора (фото)

38-метрова статуя Ісуса Христа вже п'ятий рік поспіль підсвічується жовто-блакитним з нагоди Дня Незалежності України.

Головний символ бразильського міста Ріо-де-Жанейро - 38-метрову статую Ісуса Христа - підсвітили кольорами ураїнського прапора на честь Дня Незалежності України. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили на офіційній сторінці посольства України в Бразилії. "З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці Незалежності України та національного свята Бразилії - Дня української громади, на прохання Посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро - статуя Христа Іскупителя освітлена в українські кольори", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, лідери іноземних держав привітали українців з Днем Незалежності.

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