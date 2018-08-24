"Миру, розвитку та процвітання": лідери іноземних держав продовжують вітати українців з Днем Незалежності

На адресу президента продовжують надходити вітання з Днем Незалежності України від керівників інших країн.

Лідери іноземних держав продовжують вітати українців з Днем Незалежності, бажають миру, розвитку та процвітання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у своєму привітанні зазначив, що Азербайджан та Україна пов’язані традиційно дружніми відносинами.

«Вірю, що розвиток і поглиблення нашої двосторонньої та багатосторонньої співпраці будуть сприяти процвітанню наших країн та народів», - написав він.

Лідер Азербайджану побажав українцям миру та процвітання.

У своєму вітанні президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв зазначив, що Україна та Казахстан можуть зміцнити відносини.

Читайте такожВселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності

«За роки суверенного розвитку Україна пройшла шлях важливих перетворень, досягнувши вагомих результатів у справі державного будівництва, зміцнення економічного потенціалу і підвищення авторитету країни на міжнародній арені. Астану та Київ пов’язують міцні традиції дружби і взаєморозуміння, які слугують надійною основою для розширення і зміцнення двосторонніх відносин», - написав він.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побажав українцям миру, прогресу та процвітання.

Президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон відзначив розвиток двосторонніх відносин та побажав українцям миру, добробуту та процвітання.

Главу держави та народ України також привітали президент Об’єднаних Арабських Еміратів, правитель Емірату Абу-Дабі шейх Халіф бін Заїд Аль Нагайян, віце-президент, прем’єр-міністр ОАЕ, правитель Емірату Дубай Мохаммед бін Рашід Аль Мактум та спадкоємний принц Абу-Дабі, заступник верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нагайян, які побажали добробуту розвитку та процвітання.

Також президента та українців привітав президент Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія Мулату Тешоме.

Президент Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Аль-Сісі відзначив готовність до зміцнення двосторонньої співпраці та побажав українцям прогресу і процвітання.

Президент Індії Рам Натх Ковінд відзначив дружні відносини між країнами, які базуються на взаємній доброзичливості та розумінні.

«З нетерпінням чекаємо на подальше посилення наших двосторонніх зав’язків протягом найближчих років», - зазначено у привітанні.

Президент Індії побажав українцям миру, розвитку та процвітання.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери європейських країн надсилають на адресу президента Петра Порошенка вітання з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.