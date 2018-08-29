В Одеській області 29-30 серпня не працюватиме пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою

Тимчасове закриття пов'язано з проведенням будівельних робіт з ремонту ділянки автодороги "Одеса-Рені".

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 29-30 серпня призупинять роботу пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на українсько-молдавському кордоні у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт.

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Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 29-30 серпня з 8.00 до 15.00 не функціонує спільний українсько-молдавський пункт пропуску через державний кордон «Паланка-Маяки-Удобне». Останній розташований на транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені».

Зазначається, що з 15.00 упродовж цих двох днів пропускні операції не здійснюватимуться.

«Така обставина пов'язана з проведенням будівельних робіт з ремонту ділянки автодороги «Одеса-Рені», - пояснили в управлінні.

У зв'язку з цим подорожуючим і перевізникам рекомендовано перетинати державний кордон з Молдовою через інші пункти пропуску, зокрема «Старокозаче-Тудора».