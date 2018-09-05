Робота мрії: у Мексиці відкрилася вакансія професійного відпочивальника на цілий рік

Щасливчик повинен буде переїхати на один з найкрасивіших пляжів в Мексиці, де протягом року він має познайомитися з культурою, історією та розвагами країни, паралельно детально розповідаючи про пережите в соцмережах.

Мексиканська компанія «Group Vidanta» відкрила вакансію професійного відпочивальника і лідера думок, який протягом року буде детально розповідати про всі принади відпочинку в Мексиці.

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У вакансії, викладеній у відкритий доступ для всіх бажаючих, описані наступні вимоги:

- Бажання спілкуватися з людьми і заводити нові знайомства;

- Уміння розповісти про захоплення так, щоб й інші люди моментально закохалися і зайнялися тим же;

- Документування вашої подорожі в соціальних мережах;

- Пошук нових творчих підходів у компанії;

- Бути в курсі всіх тенденцій і технологій.

- Додаткові, але не обов'язкові вимоги - досвід у сфері продажів і маркетингу, звичка швидко організовуватися і наявність навичок управління часом.

При цьому кожному претенденту у своєму листі необхідно розповісти, чому саме він найкращий кандидат на цю вакансію. Також компанія зазначає, що резюме з відео-презентацією потенційного співробітника, яка розповість про нього як можна більше, істотно підвищать шанси отримати роботу.

Як повідомляється в описі вакансії, заявки можна надсилати до 21 жовтня 2018 року, а результат слід очікувати не раніше 1 листопада. Щасливчик, який отримає роботу, повинен буде переїхати на один з найкрасивіших пляжів в Мексиці, де протягом року він буде познайомитися з культурою, історією та розвагами країни.

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Водночас компанія вже детально розписала, з чим доведеться «зіткнутися» потенційному співробітнику протягом року роботи:

- Отримання VIP-доступу у всі клуби;

- Спостереження за життям черепах поблизу океану;

- Навчання сальсі;

- Знайомство з мексиканською народною музикою – маріачі;

- Плавання з китовими акулами;

- Необхідність щодня ставити будильник на час, що дозволить не пропустити жоден захід сонця;

- Перевірка кожного курортного басейну, щоб переконатися в тому, що температура води підходяща;

- Вивчення нових рецептів від шеф-кухарів, ресторани яких мають зірку Мішлен;

- Вигадування імен всім надувним тваринам у басейнах;

- Навчання грі в гольф, можливо, так, як це робить Тайгер Вудс;

- Наявність пари сонцезахисних окулярів для абсолютно кожного випадку;

- Визначення потрібної кількості годин для відпочинку біля басейну;

- Візити в розкішні СПА-центри;

- Розширення власного репертуару в караоке;

- І, нарешті, набуття вміння розрізняти три види текіли: Blanco, Resposado і Añejo.

Українцям потрапити в Мексику не так вже бюджетно, але цілком реально. Приміром, польська фірма Rainbow Tours пропонує рейси з Варшави в Канкун (Мексика) примблизно за 350 євро за квитки в обидві сторони. У свою чергу, з Києва можна досить бюджетно долетіти до Варшави за допомогою лоукостерів.

Зазначимо, останнім часом вакансії професійних туристів не така вже рідкість. Раніше проект про подорожі Life World Experience відкривав вакансії відразу для 12 осіб, які повинні були подорожувати по всьому світу за зарплату в 2,5 тисячі євро на місяць для кожного.