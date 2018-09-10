Україна посіла 24-те місце в рейтингу за "силою паспорту"

Паспорт громадянина України гарантує безвізовий в'їзд до 90 країн, ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті.

Український паспорт посів 24-те місце у рейтингу Global Passport Power Rank 2018 за спектром можливостей, які надає своєму власнику.

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За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн, передає радіо Свобода. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.

Згідно зі звітом за 2017 рік, Україна посилила позиції в рейтингу за рахунок безвізового доступу до 34 країн.

Серед країн, для відвідин яких українцям все ще потрібна віза – Японія, США, Великобританія, Ірландія та Китай.

Перше місце в цьогорічному рейтингу посів паспорт громадянина Сингапуру – його власники можуть подорожувати без віз до 127 країн, і лише в 32 мають оформлювати візу.

В червні цього року набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.