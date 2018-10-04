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У США гейзер «виплюнув» сміття, яке кидали в нього туристи (фото, відео)

20:04, 04 жовтня 2018
Новини туризму
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У вересні туристи могли спостерігати, як він "виплюнув" потік води висотою дев'ять метрів, повідомляє nat-geo.

Проте в повітря піднялися не тільки потоки киплячої води й каміння. Коли хмара пари після виверження розсіялася, стало зрозуміло, що гейзер виніс на поверхню сміття, який роками знаходився в джерелі. І якщо деякі предмети – такі, як мобільні телефони – потрапили туди випадково, то недопалки, обгортки й стакани, металеві банки або монети туристи навмисне кидали.

Деякі «знахідки», які Ear Spring відмовився приймати у свої надра, пролежали в його водах десятиліття. Серед іншого була знайдена дитяча соска 30-х років, пивна банку 70-х і монети різних років.

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Теги: #туризм#гейзер гарячої води