У США гейзер «виплюнув» сміття, яке кидали в нього туристи (фото, відео)

Деякі «знахідки», які гейзер відмовився приймати у свої надра, пролежали в його водах десятиліття.

В Єллоустонському парку прокинувся гейзер Ear Spring, який протягом минулих 60 років не подавав помітних ознак активності.

У вересні туристи могли спостерігати, як він "виплюнув" потік води висотою дев'ять метрів, повідомляє nat-geo.

Проте в повітря піднялися не тільки потоки киплячої води й каміння. Коли хмара пари після виверження розсіялася, стало зрозуміло, що гейзер виніс на поверхню сміття, який роками знаходився в джерелі. І якщо деякі предмети – такі, як мобільні телефони – потрапили туди випадково, то недопалки, обгортки й стакани, металеві банки або монети туристи навмисне кидали.

Деякі «знахідки», які Ear Spring відмовився приймати у свої надра, пролежали в його водах десятиліття. Серед іншого була знайдена дитяча соска 30-х років, пивна банку 70-х і монети різних років.