Лоукостер Ernest Airlines відкриває пряме сполучення з Міланом і Римом з аеропорту Харкова

Виконання рейсів розпочнеться з 21 березня 2019 р.

Міжнародний аеропорт «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського, у наступному році відкриє пряме регулярне сполучення з італійськими містами Рим і Мілан. Довгострокове угоду, підписану з аеропортом лоукост-перевізником Ernest Airlines передбачає, що виконання рейсів розпочнеться з 21 березня 2019 р. Сьогодні, 19 жовтня, відбулася офіційна зустріч президент авіакомпанії Шаді Ель Таннира з головою Харківської обладміністрації Юлією Світличною, на якій обговорювали питання початку роботи Ernest Airlines в регіоні.

«Пряме авіасполучення з Римом і Міланом стане відмінним подарунком, як для туристів, так і для представників бізнесу. Італійський лоукостер поповнить ряди авіакомпаній, які літають з аеропорту «Харків», і це, безсумнівно, буде сприяти розширенню нашої маршрутної мережі», — повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту «Харків» «Нью Системс АМ», що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

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У Ernest Airlines також підкреслюють, що Харків був обраний завдяки його стратегічному розташуванню в густонаселеному східному регіоні України, де високий попит на перельоти в Італію. Звідси українці часто літають туди на відпочинок, роботу, до родичів і друзів, а багато італійців ведуть бізнес в Україні.

«Відкривши два нових маршруту з Харкова, ми відзначаємо нову і дуже важливу главу в історії авіакомпанії. Наша робота в Україні почалася з запуску рейсів зі Львова рік тому і пізніше з Києва. Для українців стали доступні сім напрямків в Італії, а тепер ми продовжуємо розширення рейсами з Харкова в Рим і Мілан», — прокоментував Шаді Ель Таннир, президент авіакомпанії Airlines Ernest

Вартість квитків, включаючи податки і ручну поклажу, складе від 45 євро в одну сторону. Перельоти з Харкова в Італію по четвергах, п'ятницях і неділях будуть здійснювати нові літаки Airbus A320 з 180 посадочними місцями. Квитки можна буде придбати вже з наступного тижня — після 22 жовтня — на сайті flyernest.com, туристичних і квиткових агентствах.

Нагадаємо, компанія Ernest Airlines заснована в 2015 році групою шведських та італійських інвесторів. У 2017 році авіакомпанія отримала сертифікат європейського авіаційного оператора, у червні почала здійснювати рейси з Італії. Парк лайнерів включає літаки Airbus A319 і A320.

Міжнародний аеропорт «Харків» – один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів «першої столиці» до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень, серед яких Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai і багато інших інші.