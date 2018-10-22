Тисячі овець заповнили центр Мадриду (відео)
09:55, 22 жовтня 2018Новини туризму
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Традицію відзначати це свято в Мадриді відновили у 1993-му році.
Вівчарів супроводжуювали музиканти і актори в яскравих костюмах / скріншот відео ТСН
Понад дві тисячі овець заполонили Мадрид під час традиційної ходи.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, історія свята налічує шість сотень років, виникло воно, коли іспанські монархи вперше дозволили вівчарам переганяти худобу на теплі зимові пасовиська, і на цьому шляху навіть перетинати з худобою міста.
Традицію відзначати це свято в Мадриді відновили у 1993-му році. Відтоді вівчарів супроводжують музиканти і актори в яскравих костюмах. А зустрічає – сам мер міста, аби отримати символічну плату за перетин вівцями центру міста.
Понад дві тисячі овець заполонили Мадрид під час традиційної ходи
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