Тисячі овець заповнили центр Мадриду (відео)

Традицію відзначати це свято в Мадриді відновили у 1993-му році.

Понад дві тисячі овець заполонили Мадрид під час традиційної ходи.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, історія свята налічує шість сотень років, виникло воно, коли іспанські монархи вперше дозволили вівчарам переганяти худобу на теплі зимові пасовиська, і на цьому шляху навіть перетинати з худобою міста.

Традицію відзначати це свято в Мадриді відновили у 1993-му році. Відтоді вівчарів супроводжують музиканти і актори в яскравих костюмах. А зустрічає – сам мер міста, аби отримати символічну плату за перетин вівцями центру міста.