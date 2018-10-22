Італійський лоукостер з березня запустить рейси з Києва до Генуї

Нині літаки Ernest Aіrlines літають до Італії з Києва за п'ятьма напрямками.

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines планує з березня 2019 року запустити рейс з Києва до Генуї (Італія).

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Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Київ» ім. Сікорського (Жуляни) з посиланням на слова регіонального менеджера авіакомпанії Девіда Стрина.

«Генуя вважається батьківщиною Христофора Колумба і найбільшим морським портом Італії. Тому літаки компанії Ernest Aіrlines літають до Італії з Києва за п'ятьма напрямками: Рим, Мілан (Бергамо), Мілан (Мальпенса), Неаполь, Болонья», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 21 березня 2019 року запустить регулярні рейси з Харкова до Рима і Мілана (Італія).

Довідка УНІАН. Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. На цей момент авіакомпанія виконує польоти з Києва та Львова до міст Італії.

Авіакомпанія Ernest розпочала свої польоти з київського аеропорту в грудні 2018 року. Зараз Ernest виконує 15 рейсів на тиждень до Італії з Києва.