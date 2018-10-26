Wizz Air з 28 жовтня запустить новий рейс з аеропорту «Київ» до Відня

Відповідно до системи бронювання перевізника, ціна квитка на 28 жовтня в один бік становить 3949 грн.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air з 28 жовтня запустить новий рейс з аеропорту «Київ» імені І.Сікорського до Відня (Австрія), повідомила прес-служба аеропорту.

Відзначається, що перший рейс з аеропорту «Київ» відбудеться в неділю, 28 жовтня, о 9:00 ранку.

Зворотній рейс з Відня приземлиться в аеропорту Києва 29 жовтня о 13:35.

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За даними прес-служби, щоденний прямий рейс Відень-Київ-Відень здійснюватиметься авіалайнерами типу Airbus A320.

Відповідно до системи бронювання перевізника, ціна квитка на 28 жовтня в один бік становить 3949 грн. Найдешевший квиток можна купити за 909 грн за умови купівлі квитка заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, у квітні заступник генерального директора авіакомпанії Wizz Air Стівен Джонс повідомляв, що Wizz Air планує відкрити новий рейс з аеропорту «Київ» імені І.Сікорського до Відня (Австрія) з 28 жовтня.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air виконує рейси за більш ніж 600 маршрутами з 28 баз, сполучаючи 141 напрямок до 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з літаків Airbus A320 і Airbus A321. Персонал компанії - близько 3500 осіб. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером WIZZ і включено в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

В даний момент український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в Міжнародному аеропорту «Київ» імені І.Сікорського.