Wizz Air запустив одноденні знижки 20% всі на авіаквитки

Акція діє при бронюванні квитків на літаки Wizz Air 4 вересня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси авіакомпанії при бронюванні сьогодні, 4 вересня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії на Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 4 вересня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками не обмежений. Акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з аеропортів Києва, Львова та Харкова до низки європейських міст.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Wizz Air запровадив нові правила перевезення ручної поклажі в салоні літака.