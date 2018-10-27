Літак, що вилетів з аеропорту "Одеса" до Дубаю, повернувся через задимлення шасі

Сьогодні, 27 жовтня, літак, що вилетів із міжнародного аеропорту «Одеса» до Дубаї (ОАЕ), повернувся назад через задимлення шасі.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, НП сталася під час зльоту Boeing сполученням «Одеса-Дубаї».

«На щастя, ніхто не постраждав. Усіх пасажирів евакуювали. Рейс тимчасово затримали», - повідомили в главку.

Зараз поліція проводить перевірку за фактом задимлення пасажирського літака. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі.

Як зазначили в прес-службі головного управління ДСНС в області, повідомлення від диспетчера аеропорту про те, що під час зльоту виникло задимлення в районі шасі літака Boeing 737-800, надійшло близько 16.15 до служби порятунку «101».

Зазначається, що проведено евакуацію 170 пасажирів до терміналу аеропорту.

Пожежно-рятувальні підрозділи були відправлені на місце події за підвищеним рангом виклику.

«Після прибуття на місце встановлено, що задимлення ліквідовано системою автоматичного пожежогасіння», - повідомили у ДСНС.