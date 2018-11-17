У Китаї перевіряють готелі, які опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни (відео)

Китайський блогер зняв прихованою камерою ролик про те, як прибирають кімнати у найдорожчих готелях країни.

Китайська влада проводить перевірку готелей, які опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожКитай стане найпопулярнішим напрямком для туристів до 2030 року Китайський блогер зняв прихованою камерою і виклав в Інтернет ролик про те, як прибирають кімнати у найдорожчих готелях країни. Побачене шокувало як готельєрів, так і гостей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter