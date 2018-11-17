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У Китаї перевіряють готелі, які опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни (відео)

02:21, 17 листопада 2018
Новини туризму
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Китайський блогер зняв прихованою камерою і виклав в Інтернет ролик про те, як прибирають кімнати у найдорожчих готелях країни.

Побачене шокувало як готельєрів, так і гостей. 

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Теги: #Китай#готелі