У Китаї перевіряють готелі, які опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни (відео)
02:21, 17 листопада 2018Новини туризму
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Китайський блогер зняв прихованою камерою ролик про те, як прибирають кімнати у найдорожчих готелях країни.
Китайська влада проводить перевірку готелей, які опинилися у центрі скандалу через порушення правил гігієни.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Китайський блогер зняв прихованою камерою і виклав в Інтернет ролик про те, як прибирають кімнати у найдорожчих готелях країни.
Побачене шокувало як готельєрів, так і гостей.
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