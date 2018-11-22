У новорічну ніч у столиці міський транспорт працюватиме на три години довше, фунікулер – цілодобово

Основні святкові заходи відбуватимуться переважно на Софійській та Контрактовій площах. У зв’язку з цим з 24 листопада 2018 року до 24 січня наступного року біля Софійської площі буде обмежено рух транспорту.

У новорічну ніч у столиці міський пасажирський транспорт працюватиме на три години довше, фунікулер — цілодобово.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА повідомив перший заступник директора Департаменту культури Сергій Анжияк, інформуючи про хід підготовки до загальноміських новорічних та різдвяних заходів.

“У новорічну ніч буде продовжено роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер працюватиме цілодобово”, - сказав Анжияк.

Він нагадав, що основні святкові заходи відбуватимуться переважно на Софійській та Контрактовій площах. У зв’язку з цим, зазначив Аджияк, з 24 листопада 2018 року до 24 січня наступного року біля Софійської площі буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

19, 23, 24, 25, 31 грудня, 1 та 7 січня під час проведення святкових заходів також буде заборонено рух усіх видів транспорту Володимирським проїздом.

“У зв’язку з цим у святкові та неробочі дні буде відкрито рух Хрещатиком”, - поінформував Анжияк.