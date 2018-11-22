Таїланд ще не запровадив безвіз для українців

Протягом найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя, зазначили в українському посольстві.

Посольство України в Таїланді підтверджує, що уряд цієї країни схвалив рішення про скасування візових вимог для громадян України, які прибувають до Таїланду з туристичною метою на термін до 30 діб. Читайте такожТаїланд запровадив безвізовий режим для українців Водночас дипломати заперечили негайне набрання цим рішенням чинності. «Протягом найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. Про конкретну дату запровадження безвізового режиму для українських туристів інформуватимемо додатково – слідкуйте за новинами на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook», – вказало посольство.

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