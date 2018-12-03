Перші незручності воєнного стану: болгарська авіакомпанія призупинила рейси до України
Болгарська авіакомпанія "Bulgaria Air" призупинила рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно через запровадження воєнного стану в Україні.
Читайте такожЧерез несправність експресу до Борисполя деяким пасажирам довелося реєструватися на інші авіарейси
Про це компанія повідомляє на своєму сайті.
"Зважаючи на оголошений воєнний стан в Україні та рекомендації Міністерства закордонних справ та безпеку пасажирів, національний перевізник Bulgaria Air призупинив рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно", – йдеться в повідомленні.
Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, що мають відбутися після 16 грудня.
«Для отримання додаткової інформації та допомоги щодо вже придбаних авіаквитків Ви можете звернутися в Центр обслуговування абонентів за адресою callFB@air.bg та за тел. +359-2-402-0400», – додали у компанії.