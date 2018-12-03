Перші незручності воєнного стану: болгарська авіакомпанія призупинила рейси до України

Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, що мають відбутися після 16 грудня.

Болгарська авіакомпанія "Bulgaria Air" призупинила рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно через запровадження воєнного стану в Україні.

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Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

"Зважаючи на оголошений воєнний стан в Україні та рекомендації Міністерства закордонних справ та безпеку пасажирів, національний перевізник Bulgaria Air призупинив рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно", – йдеться в повідомленні.

Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, що мають відбутися після 16 грудня.

«Для отримання додаткової інформації та допомоги щодо вже придбаних авіаквитків Ви можете звернутися в Центр обслуговування абонентів за адресою callFB@air.bg та за тел. +359-2-402-0400», – додали у компанії.