Скульптури котів в Одесі після першого снігу одягнули у шапки, шарфи і шкарпетки (відео)
09:25, 04 грудня 2018Новини туризму
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Містяни біля одягнених котів зупиняються та фотографуються.
Всі коти отримали гарний теплий одяг / скріншот відео ТСН
В Одесі після першого снігу утеплили скульптури котів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, про котячий комфорт потурбувалася авторка скульптур Тетяна Штикало. Всім котикам вона пошила гарний теплий одяг.
Кіт Моріс, двійник вихованця Михайла Жванецького, отримав теплу шапку з емблемою Всесвітнього клубу одеситів. А офісний улюбленець Рижик крім шапки був утеплений ще й шкарпетками у смужку. Кішка-геймер Пушинка – теплий капор. А от кішці Базерині не пощастило – її шапку та шарф вкрали.
Містяни біля одягнених котів зупиняються та фотографуються.
В Одесі після першого снігу утеплили скульптури котів
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