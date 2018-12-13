Авіакомпанія flydubai змінила лінійку тарифів

Нові типи тарифів діють на всі бронювання, починаючи з 2 грудня 2018 року.

Дубайська авіакомпанія flydubai запустила нові типи тарифів, пропонуючи пасажирам ще більший вибір при перельоті в економ-класі.

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Нові типи тарифів діють на всі бронювання, починаючи з 2 грудня 2018 року, йдеться на сайті авіакомпанії. Пасажирам надається можливість вибрати між тарифними планами «Легкий», «Вигідний» та «Гнучкий», спеціально розробленими у відповідності з різними потребами пасажирів і бюджетом.

Пасажири, які подорожують бізнес-класом, як і раніше отримують вигідне співвідношення ціни і якості за діючими тарифами бізнес-класу, які включають в себе збільшену норму провозу зареєстрованого багажу, широкий вибір страв різних країн світу, безкоштовні розваги на борту.

Коментуючи запуск нової структури тарифів, комерційний директор авіакомпанії Хамад Обайдалла сказав: «Ми відкриваємо нову главу досягнень авіакомпанії і як і раніше залишаємося прихильними інноваційного розвитку та задоволення різноманітних потреб наших пасажирів. Реструктуризація тарифів є найновішою з серії нововведень авіакомпанії flydubai, серед яких відзначений нагородами новий інтер'єр салону літака Boeing 737 MAX 8, нова уніформа, запуск туристичного підрозділу Holidays та участь у програмі Емірейтс Skywards».