FlyDubai: Умови для посадки "Боїнга" в Ростові були нормальними

Як передає "Медуза", генеральний директор компанії Граіт аль-Граіт і віце-президент Джеймс Віал заявили, що умови в ростовському аеропорту під час приземлення лайнера були хорошими з точки зору технічного оснащення аеропорту.

На думку глави компанії, оскільки керівництво аеропорту не вважало за потрібне закрити його, значить і погодні умови були нормальними.

Аль-Граіт також зазначив, що обидва пілоти "Боїнга", що розбився, приземлялися в Ростові й раніше.

Читайте такожУ Ростові-на-Дону почали ідентифікацію тіл загиблих в авіакатастрофі

Він також висловив впевненість у діях російської влади, яка розслідує причини авіакатастрофи, і запевнив, що FlyDubai координує з її представниками свої дії.

Нагадаємо, Boeing 737-800 авіакомпанії FlyDubai, що летів з Дубая в Ростов-на-Дону, розбився приблизно о 3:40 ранку 19 березня при заході на посадку. На борту знаходилися 55 пасажирів і сім членів екіпажу. Всі вони загинули.

В якості можливих версій розглядається помилка екіпажу, технічна несправність літака і складні погодні умови — «Боїнг» заходив на посадку двічі в умовах сильного поривчастого вітру.

Читайте такожFlyDubai виплатить по $20 тисяч сім'ям жертв авіакатастрофи