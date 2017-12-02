"Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на поїзди до країн ЄС
11:49, 02 грудня 2017Новини туризму
1073
Вартість проїзду з України до ЄС коливатиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка.
«Укрзалізниця» запустила онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги до країн Європейського Союзу / фото Антикор
2 грудня «Укрзалізниця» запустила онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Поїздами «Укрзалізниці» пасажири зможуть дістатися до Варшави, Вроцлава, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.
Читайте також"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 9 додаткових поїздів
Вартість проїзду коливатиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка.
Раніше Литовська залізниця заявила, що зацікавлена у створення прямого залізничного пасажирського сполучення України з країнами Балтії.
«Укрзалізниця» також заявляла про намір запустити ще один потяг з українського Здолбунова до польського міста Хелм.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter