"Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на поїзди до країн ЄС

2 грудня «Укрзалізниця» запустила онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Поїздами «Укрзалізниці» пасажири зможуть дістатися до Варшави, Вроцлава, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.

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Вартість проїзду коливатиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка.

Раніше Литовська залізниця заявила, що зацікавлена у створення прямого залізничного пасажирського сполучення України з країнами Балтії.

«Укрзалізниця» також заявляла про намір запустити ще один потяг з українського Здолбунова до польського міста Хелм.