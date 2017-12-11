За півроку безвізом скористалися 355 тисяч українців: ДПСУ показала найпопулярніші напрямки

За півроку дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу його перевагами скористалися 355 тисяч громадян України.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зауважили, що сьогодні рівно півроку, як громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок до країн ЄС.

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«Всього з початку дії безвізу з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тисяч громадян України, які подорожуючи скористалися перевагами спрощеної системи. При цьому більше 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску», - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, найбільше українці прямували через кордон з Польщею - майже 90 тисяч та з Румунією - 65 тисяч осіб.

Загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків, наголошується у повідомленні.

У прикордонному відомстві зазначили, що певний «ажіотаж» серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Вже в листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб. При цьому зазначається, що загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

В рамках безвізу українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. «Це дало змогу з початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 паспортних документів та 198 викрадених транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року офіційно запрацював режим безвізового в’їзду для громадян України до країн Євросоюзу, за виключенням Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.