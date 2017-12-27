У Німеччині круїзний лайнер врізався у міст, постраждали десятки людей

У Німеччині на річці Рейн круїзний лайнер врізався у міст. У результаті аварії постраждало 27 людей.

Четверо постраждалих отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарні, повідомляє німецьке видання Ziet.

Як пише видання, судно Swiss Crystal прямувало до Нідерландів. Під час аварії на борту знаходилось 129 осіб, серед яких 26 членів екіпажу.

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Евакуювати пасажирів змогли лише через годину після аварії. Для цього швейцарська компанія, яка організовувала подорож, надала додаткове судно. Лікарі «швидкої» надали більшості постраждалих допомогу на місці.

Наразі поліція почала розслідування інциденту. Трасса А42, яка проходить по мосту, була тимчасово закрита для проїзду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу". За даними російських ЗМІ, сім осіб зникли безвісти. Всього на борту судна перебували 12 осіб: двоє росіян, дев'ять українців та один грузин.