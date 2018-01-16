У світі побільшало туристів - галузь показала семирічний рекорд

У 2017 році кількість туристів у світі зросла на 7% і досягла 1,32 млрд осіб. Це максимальний результат за останні сім років, повідомляє Всесвітня туристична організація ООН, передає ZN.UA.

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"Найбільше зростання (+8%) спостерігається в європейських країнах та Африці. Всього до Європи в 2017 році приїхало близько 671 млн осіб, при цьому Африку відвідали рекордні для цього регіону 62 млн туристів", - сказано в повідомленні.

У 2017 році турпотік в Азіатсько-Тихоокеанський регіон зріс на 6%, становивши 324 млн осіб, на Близький Схід - на 5% (58 млн), в Північну і Південну Америку - на 3% (207 млн туристів).

Раніше повідомлялося, що в 2017 році, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН, кордони держав перетнули 1,2 мільярда туристів.