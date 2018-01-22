Подружжя з України на вітрильному катамарані подолало Атлантичний океан за 43 дні (відео)

Українські мандрівники подолали Атлантику на вітрильному катамарані за 43 дні. Родина Солярчуків каже, що така подорож для них не перша. Це третій перехід океану за два роки, повідомляє ТСН.

Цього разу у команді з семи осіб вони вирушили з островів Кабо-Верде біля Африки, перетнули Атлантику та зупинилися на Кубі. Такі мандри - задоволення не з дешевих - від 2 до 4 тисяч євро на кожного. Олександр та Ольга самі з Херсона, займаються підприємницькою діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році житель Дніпра подолав 100 кілометрів в єгипетській пустелі заради хворих дітей.