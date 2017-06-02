Житель Дніпра подолав 100 кілометрів в єгипетській пустелі заради хворих дітей (відео)

Житель Дніпра пробіг 100 кілометрів пустелею в Єгипті, щоб звернути увагу на проблеми хворих дітей в Україні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Максим Шишкін стартував вночі з Шарм-ель-Шейха і фінішував в Дахабі. Трасу він подолав за 13,5 годин. Каже – найважчим було витримати спеку.