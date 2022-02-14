Компанія також планує здійснити прямі рейси Київ-Вільнюс на цьому тижні.

Латвійська авіакомпанія airBaltic призначає два додаткових рейси Київ-Рига у зв'язку з підвищеним попитом.

Як повідомила авіакомпанія в прес-релізі, додаткові рейси призначені, щоб "задовольнити значний попит пасажирів".

Зазначається, що рейси заплановані на 15 і 16 лютого 2022 року.

Крім цього, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ-Вільнюс у вівторок, четвер і суботу.

Також, компанія здійснить прямий рейс з Одеси до Риги в суботу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича, сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну через загрозу військових дій з боку Росії. Однак посольство в Києві продовжує роботу. Міністр також знову закликав не їхати на територію України, і по можливості якомога швидше покинути країну.

airBaltic: що відомо

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - латвійська авіакомпанія, що з'єднує Балтійський регіон з більш ніж 70 пунктами призначення в Європі, СНД і на Близькому Сході. Акціонерне товариство airBaltic було засноване в 1995 році. Головним акціонером авіакомпанії є латвійська держава, якій належать 96,14% акцій. airBaltic здійснює рейси 25 літаками Airbus A220-300.

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