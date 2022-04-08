Пасажири, які забронювали рейс Lufthansa Group в або з України до 31 серпня, можуть безкоштовно перебронювати на інший рейс авіакомпанії до або з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови.

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa продовжує заборону використовувати небо України та РФ до 30 червня.

Про це повідомляє прес-служба Lufthansa.

"Lufthansa та всі авіалінії Lufthansa Group призупиняють польоти в Україну та з України до 30 червня 2022 року. Наразі повітряний простір над Україною закритий, польоти не здійснюються. Lufthansa постійно стежить за ситуацією і пізніше ухвалить рішення про подальші рейси", – йдеться у повідомленні.

В прес-службі зазначили, що пасажири, які забронювали рейс Lufthansa Group в Україну або з України до 31 серпня 2022 року, можуть безкоштовно перебронювати на інший рейс авіакомпанії до або з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови. Нова дата подорожі має бути до 30 вересня 2022 року. Також можливе безкоштовне повернення коштів.

Також зазначається, що Lufthansa не використовуватиме повітряний простір Росії до 30 червня 2022 року "через поточну нормативну ситуацію". З цієї причини всі рейси авіакомпанії Lufthansa в Росію та з Росії на цей період повинні бути скасовані. Пасажирів буде поінформовано.

Довідка УНІАН. Lufthansa – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини та найбільша авіакомпанія Європи, як за кількістю літаків, так і за кількістю перевезених пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ("МАУ") подовжила призупинення регулярних та чартерних рейсів в Україні до 1 червня 2022 року.