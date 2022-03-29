Рішення прийнято з огляду на поточну воєнно-політичну ситуацію.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ("МАУ") подовжує призупинення регулярних та чартерних рейсів в Україні до 1 червня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба "МАУ".

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з огляду на поточну воєнно-політичну ситуацію пролонгує призупинення регулярних та чартерних рейсів з/до України до 23:59 31 травня 2022 року за київським часом",- йдеться в прес-релізі.

Зазначається, що усі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної реєстрації українських громадян. Зареєстрованим громадянам буде надано інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття в Україну, уся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде по можливості розміщуватись на офіційному сайті "МАУ".

Наразі пасажири скасованих рейсів можуть скористатися наступними можливостями:

переоформити квитки на рейси, які були скасовані з 24 лютого, на нові дати після стабілізації ситуації;

анулювати бронювання, щоб квиток залишився активним для переоформлення на нові дати, які можна буде уточнити пізніше, протягом терміну дії квитка (рік з моменту придбання);

отримати промокод на повну суму квитка;

повернути вартість квитка.

При цьому в компанії звертають увагу, що вказати точні терміни повернення коштів наразі немає можливості.

Пасажирам, які оформили промокод у березні – квітні 2020 року, після 15 квітня в автоматичному режимі буде продовжено термін дії промокоду ще на один рік (відповідно, до березня – квітня 2023 року). Пасажирам, які хотіли б отримати повернення вартості промокоду, таку можливість буде надано.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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