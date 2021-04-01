У IATA вважають, що це дозволить скоротити час на проведення тестування і знизити витрати мандрівників.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала уряди дозволити авіапасажирам здавати експрес-тести на визначення антигену коронавірусу для здійснення поїздок.

В організації, яка об'єднує найбільші авіакомпанії світу, відзначають, що це дозволить скоротити час на проведення тестування й знизити витрати мандрівників при збереженні високого рівня точності, як при використанні ПЛР-тестів, пише avianews.com.

IATA посилається на дані дослідження OXERA і Edge Health. Згідно з ним експрес-тести на антиген пропускають тільки один випадок зараження на 1000 мандрівників і мають показник помилково негативних результатів, порівнянний із ПЛР-тестами.

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Асоціація також зазначає, що при зростанні авіатрафіку наявних потужностей не вистачить для тестування пасажирів методом ПЛР. Наприклад, Велика Британія зможе протестувати тільки 25% авіапасажирів при поверненні перевезень на рівень 2019 року.

При цьому вимога тільки ПЛР-тестів значно впливає на витрати мандрівників. За даними IATA, бізнес-поїздка з Лондона до Франкфурта при чинних вимогах обійдеться дорожче на 59% в порівнянні з докарантинним рівнем.

Використання експрес-тестів на антиген зможуть знизити витрати мандрівників на ці цілі вдвічі.

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Автор: Олександр Топчій